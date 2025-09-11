「ミス・アース・ジャパン2017」で「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が11日までに、自身のインスタグラムとX（旧ツイッター）を更新。歌手で女優すみれ（35）と筋力トレーニングを行った様子を投稿した。斎藤は白とグレーのトップスに黒のレギンス姿で、ブラトップ姿のすみれと並び、ツーショットを披露。「大好きなすみれさんとトレーニング頑張った」とつづり、ダンベルを両手に持ちながら2人で体を動かし