9月13日にアイルランドのレパーズタウン競馬場で行われるアイリッシュチャンピオンステークス（G1・芝2000m）に出走を予定しているシンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）の調教状況と関係者のコメントが発表された。【愛チャンピオンS】シンエンペラー順調に調整…昨年は3着「動き自体問題なかった」現地時間9月9日、シンエンペラーはカラ競馬場の芝コースで併せ馬による5ハロンの追い切りを実施。坂井瑠星騎手が騎乗。坂井騎