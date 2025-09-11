9月14日、にフランス・パリロンシャン競馬場で行われるプランスドランジュ賞（G3・芝2000m）に出走を予定しているクロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）の調教状況と関係者コメントが発表された。現地時間9月10日、クロワデュノールはエーグル調教場の芝周回コースで約7ハロンの追い切りを単走で実施。北村友一騎手が騎乗した。【凱旋門賞】クロワデュノール＆ビザンチンドリームが仏到着…シャンティイで本番へ向けて調整