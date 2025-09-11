9月10日JRAは、団野大成騎手（栗東・斉藤崇史厩舎）を2日間の騎乗停止処分とすることを発表した。団野騎手は、2025年9月5日（金）の中山競馬場調整ルーム入室に際し、スマートフォン1台の預け入れを失念し、持ち込んだ事実が判明。団野大成騎手 JRA通算300勝達成2日間の騎乗停止このことは、騎手としての業務上の注意義務を怠ったものと認められるため、2025年9月20日（土）から2025年9月21日（日）まで、2日間の騎乗停止と