静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）は１０日、学歴詐称疑惑を巡り自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散した。４０日以内に市議選が行われる。中島弘道議長に通知書を手渡した後、記者団に「市民に信を問うべきだと考えた。議会を変える新しい力に期待したい」と語った。関係者によると、１０月１９日投開票となる公算が大きい。田久保氏は「一度ともした改革への火は決して消してはならない。新しい伊東の未来をつ