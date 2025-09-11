巨人の山崎伊織投手（２６）が１１日の広島戦（東京Ｄ）に中５日で先発する。キャリアハイとなる１１勝を目指し、１０日は東京Ｄでキャッチボールなどで最終調整。「チームも大事な時期なので、しっかりとチームの勝ちにつながるピッチングをしたいなと思います」と意気込んだ。前回５日の中日戦（バンテリンＤ）では、味方の援護に恵まれずに、惜しくも完投負けとなったが、２安打１失点と好投。それでも「状態のいい時って、