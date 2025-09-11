朝ドラの9月なのに低空飛行NHK連続テレビ小説『あんぱん』の様子がおかしい。4月から8月までの平均世帯視聴率が15.9％（産経新聞調べ）と、前作の『おむすび』を2.8％も上回っているのに加え、最終回までラストスパートに入ったというのに、どうも視聴者サイドの盛り上がりに欠けている。朝ドラの9月といえば、思わぬキャラクターが再登場したり、いわゆる伏線の回収に向けてSNSでの考察などもアツくなる時期。しかし『あんぱん』