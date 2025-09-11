「#脳教室自分よりも大きいものに寄り添って生きる」と題した最新動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が自身の人生哲学について熱く語った。茂木氏は、世の中には自分よりも大きなものが存在し、それに寄り添って生きることで人生がよりうまくいくと主張している。 動画冒頭で茂木氏は「やっぱりさ、世の中には自分より大きいものってあるわけじゃん」と切り出し、「自分より大きいものとうまく寄り添って生きる方が、やっぱり自