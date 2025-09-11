突然ですが、「EUR」が何の略か知っていますか？通貨の名前です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ユーロ」でした！国際標準化機構が定めたユーロを表す通貨コードです。世界中の通貨に3文字のコードが割り当てられています。EUから連想できた人もいるんじゃないでしょうか？次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずかしい…