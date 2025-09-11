脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の新刊『Think Like a Stoic（ストイックに考える）』の発売を記念し、「ストイックに生きることは、宇宙に寄り添うこと。」をテーマに独自の哲学を展開した。動画の中で茂木氏は、「ストイックに生きる」という言葉が単に筋力や我慢強さを意味するものではなく、「この宇宙の法則に従って生きるということ」だと強調。「何を言おうとしても、結局そのやろうとしていることが、この世界の法則