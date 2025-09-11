◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー3広島（10日、東京ドーム）5回79球を投げ、6安打3失点で降板した巨人の先発、森田駿哉投手。初回にいきなり3連打を浴びますが、何とか後続を断ち切り、2失点で切り抜けました。4回には菊池涼介選手にカウント3-1からの高めまっすぐを痛打され、ソロホームランを献上。5回を投げ終わったところで、打順が回ってきたため、交代となりました。「（立ち上がり）丁寧に行きすぎたのかなというのはあるんで