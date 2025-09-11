ゴルファーはだいたい50歳前後で過渡期（変換期）を迎えます。 そのサインとなるのが「これまでできたことができなくなった」になりますが、最近は弾道測定器で自分の数値を簡単に知ることができるので「ヘッドスピード、ボール初速、打ち出し角、弾道の最高到達点」の数値が伸びない、落ちてきたら「過渡期を迎えた」と判断。 “50歳から”のゴルフに取り組むことをオススメします（石井忍） 50歳前後は過渡