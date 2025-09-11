脳科学者・茂木健一郎氏が、『#脳教室根拠のない自信があれば、自分にダメ出しできる』と題した動画を公開し、自信と自己評価に関する自身の見解を語った。「自分にダメ出しするのは、自信があってこそできるんですよ」と語る茂木氏は、自己成長の本質について深く掘り下げた。 茂木氏は「本当のダメ出しっていうのは、自信がないとダメ出しもできないわけですよね」と指摘。だからこそ「根