住宅の窓やベランダから幼児が転落死する事故が全国で相次いでいる。福岡市でも先月、マンションの6階から3歳の女児が転落して亡くなる痛ましい事故が起きた。保護者の見守りだけでは限界がある。社会全体で連携し、事故を防ぐための効果的な住環境づくりに向けて、ハード、ソフトの両面から取り組まなければならない。福岡市の事故は両親が在宅中に起きた。女児は掃き出し窓のある部屋に1人でいて、自分で鍵を開けてベラ