大分県日田市の書道家、千原艸炎（そうえん）さん（74）が代表を務める「土筆野（つくしの）書道会」の作品展が、同市三本松のパトリア日田で開かれている。戦後80年や世界でやまない戦禍を踏まえ、子どもを含めた会員46人がどうすれば戦争がなくなるのかを自ら考え、自書した作品など約150点が並ぶ。15日まで、入場無料。千原さんは、日田、北九州市で書道教室を開いており、ロシアのウクライナ侵攻やガザ情勢を念頭に今春、