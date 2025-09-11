大分県議会の代表質問が10日あり、陸上自衛隊日出生台演習場（玖珠町など）で外国軍の参加した大規模訓練が相次いでいることに対し、佐藤樹一郎知事は「地元の方々が負担を感じていることを深く理解している」と答えた。日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」が11日から15日間の日程で始まるのを受けて、近隣自治体と連携しながら情報収集と巡回活動を強化する方針を示した。成迫健児県議（県民クラブ）の質問に答えた。日出