陸上自衛隊湯布院駐屯地（大分県由布市）に団本部を置き、九州・沖縄でミサイル部隊を運用しながら南西諸島防衛の中核を担う第2特科団の創隊2周年式典が6日、開催された。同駐屯地開設69周年も兼ね、一般にも開放。りゅう弾砲やミサイル発射機などを公開した。約370人の隊員が参加した式典では第2特科団長で、駐屯地司令も兼ねる横田紀子陸将補が「わが国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増すだけでなく、大規模災害の発生は