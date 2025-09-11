熊本県荒尾市のグリーンランドの秋催事が13日、花火大会を皮切りにスタートする。12月7日までの期間中、多彩なキャラクターショーや園内全体を会場にした脱出ゲームなどを繰り広げる。1万発の打ち上げ花火や「ナイアガラ」を披露する「タマホームスペシャル第26回花火物語」は初日の午後8時半から。花火のフォト＆ムービーコンテストもあり、入賞者22人に賞品を贈る。感謝デーとして開園から先着5000人に、園内の全飲食店で