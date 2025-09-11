台風シーズンとなる中、日田消防署と日田署は3日、水難救助のための合同訓練を大分県日田市の三隈川河川敷で実施した。参加した両署員33人が水難者の情報を共有したり、救命用機材の操作手順を確かめたりし、緊急時に備えた。今年で6回目。両署員たちは、ガスを使ってロープを遠方に飛ばす発射銃の扱い方をまず学んだ。その後、河川が急に増水して中州に取り残された人の救助に当たるという想定で訓練が進められた。現場では