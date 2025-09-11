日本人初の五輪マラソン選手、金栗四三（かなくりしそう）を顕彰して熊本県玉名市で開く「玉名いだてんマラソン」と、合併前の旧横島町から続く「第46回横島いちごマラソン大会」（実行委員会主催）の次回開催が、来年2月22日に決まった。今月16日から参加申し込みを受け付ける。いだてんマラソンでは、金栗のなりきりグッズを身に付けて走る「金栗足袋DE走」が、参加しやすいように距離を昨年の10キロから5キロに短縮される。