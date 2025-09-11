九十九島動植物園森きらら（長崎県佐世保市船越町）に仲間入りしたホンドギツネの「芹（セリ）」が、少しずつ佐世保の暮らしになじんできている。本格的なお披露目に向け、毎日1時間ほどのお試し展示をしている段階。飼育担当者は「人見知りな性格。ゆっくり見守ってほしい」と話す。セリは5歳の雄。森きららにとって初めてのキツネで、8月6日に熊本市動植物園からやってきた。担当者によると、今年の厳しい暑さにも夏バテし