第11回佐世保俳句大会（実行委員会主催、西日本新聞社など後援）の受賞者表彰式が8月に長崎県佐世保市内であり、入賞者に賞状が贈られた。一般の部には県内外から442句が寄せられ、佐世保市長賞には古川恭子さんの「鼻唄も東風も掻き混ぜ耕運機」が選ばれた。小学生の部には276句、中学生の部には156句が寄せられた。一般の部の他の入賞者は次の通り。（敬称略）市議会議長賞牛飼瑞栄▽市教育長賞平野英子▽西日本