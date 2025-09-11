佐賀県は10日、直近1週間（1〜7日）に県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は84人（前週比36人増）だったと発表した。県によると、1機関当たりの報告数が7・0人で、過去10年で最多となったという。流行発生警報は継続しており、県はこれまでにない感染拡大に注意するよう呼びかけている。同期間に県内24の医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は262人（同13人増）、百日ぜきは8