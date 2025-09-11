ライトアップされた天守閣を眺めながら島原城下の夜を過ごしては−。ビルのワンフロアを宿泊客に貸し出す「民泊わかば」（長崎県島原市上の町）が登場した。国史跡島原城だけでなく、徒歩15分圏内にはニシキゴイが泳ぐ湧水路「鯉（こい）の泳ぐまち」、下級武士の屋敷地が並ぶ武家屋敷通りなどの見どころもそろう。ホテル不足の解消や観光客の呼び込みに一役買いそうだ。貸し出すのは5階建てビルの4階フロア（67平方メートル）