佐賀県議会9月定例会は10日開会し、58億6318万円を増額する本年度一般会計補正予算案など23議案を上程した。山口祥義知事は提案理由説明で、窯元や酒米農家への支援や物価高対策などに取り組む方針を示した上で「不確実性の時代にこそ、未来に向けたグランドデザインを示すリーダーの役割が大切。佐賀が目指す姿を真っすぐに提案していく」と述べた。予算案には、陶磁器の窯元などや酒米農家の支援事業費に計1億2361万円や、