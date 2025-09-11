佐賀県嬉野市塩田町馬場下甲の古民家「住む塩田津（森邸）」で10日、博多人形師の西頭大蔵さん（39）の作品展「古民家と伝統美」が始まった。伝統的な美人ものから、姉で佐賀市在住の染色家、岡田真美子さん（44）とのコラボレーションした掛け軸作品まで、計約100点を展示、販売している。西頭さんは、福岡市早良区の工房「博多人形にしとう」の3代目。父で博多人形の伝統工芸士だった2代目西頭哲三郎さん（故人）の下、24歳