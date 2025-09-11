佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）職員によるDNA型鑑定の不正を受け、県は10日、県警側に「うそをつかず、正直、真摯（しんし）に対応すること」を申し入れたと明らかにした。県によると8日、平尾健副知事が県警の中嶋昌幸警務部長に、電話で伝えたという。地検「きちんと注視」県警科学捜査研究所（科捜研）職員によるDNA型鑑定の不正を巡り、佐賀地検の青野仁次席検事は10日の定例会見で「県警は再発防止策もとられており、