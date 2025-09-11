北海道新幹線延伸に伴う札幌駅周辺の再開発について、札幌市は北５条東１丁目地区に空中歩廊や広場を整備する計画です。市民からは期待の声が聞かれました。（長南記者）「再開発が進む札幌駅周辺です。札幌駅からこの創成川をまたぎ、さらにその奥にできる新幹線の改札口までをつなぐ通路ができる見通しです」再開発が検討されているのは札幌市中央区の北５条東１丁目地区です。札幌市が地権者３社とまとめた計画案では、空中歩廊