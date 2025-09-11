巨人４―３広島（セ・リーグ＝１０日）――巨人が逆転勝ちで４連勝、３カード連続の勝ち越しも決めた。四回に岸田の２ランで追いつき、八回に代打・坂本の犠飛で勝ち越した。広島は好機を生かせず６連敗。３―３の八回、巨人が一死二、三塁と勝ち越しの好機を迎えた。６番中山が申告敬遠され、一塁ベンチから代打・坂本が姿を現すと、東京ドームはこの日一番の大歓声と手拍子に包まれた。それでも、千両役者の頭の中は実に冷静