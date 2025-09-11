９１歳のレジェンド・羽佐間道夫や第一人者の山寺宏一ら多くの人気声優が集結する舞台「２０周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ２０２５」が１０月３１日から東京、名古屋、仙台、大阪で開催されることが１０日、分かった。「ボイスシネマ声優口演」はシルヴェスター・スタローンやアル・パチーノなどの吹き替えで知られる声優生活６１年超の大ベテラン、羽佐間が「声優の力で無声映画をよみがえらせたい」という情熱から立