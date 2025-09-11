NASA＝アメリカ航空宇宙局は、火星探査車が発見した岩に古代生命の痕跡の可能性がある物質が見つかったと発表しました。赤みがかった岩にぽつぽつと不規則に並ぶ小さな斑点。この斑点が火星に生命がいたことを示す可能性が出てきました。NASAダフィー長官代理「火星でこれまで発見された中で、最も明確な生命の痕跡である可能性が非常に高いということで、とても興奮しています」NASAは10日、火星探査車が去年採取した岩から、古