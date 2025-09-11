ドル円、１４７円台での推移に変化なし米ＰＰＩは予想外の低下＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、この日発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が前月比で予想外の低下となり、市場の米利下げ期待をさらに強化した。ただ、為替市場は激しい上下動に留まり、ドル円は１４７円台での推移に変化はなかった。明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も要確認ではあるが、来週のＦＯＭＣでの利下げはほぼ確実な情勢。ただし、０．