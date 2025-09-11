秋篠宮家と小室家とは秋篠宮家の長男・悠仁さまは19歳の誕生日に成年式に臨まれた。その後も関連儀式や行事に10日まで出席されたが、これを最も近くで見守られた紀子さまは張り詰めた状況から解放されて肩の荷も下りたのか、その胸には「眞子さんとの面会への思い」が去来しているとの指摘もある。一方で、圭さんの母・佳代さんも圭さんや眞子さんとの面会を熱望しているという。【写真15枚】首がすわりきらない時期の赤ちゃんを