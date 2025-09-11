◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）浜風に乗って、打球が飛んでいく。ＤｅＮＡ・筒香は１点を追う４回無死一、二塁、伊藤将のカットボールを逆方向へ運んだ。左翼ポール際に吸い込まれる逆転１６号３ラン。「独特の雰囲気のある球場というのは以前から感じていましたし、何か起きるという雰囲気がある。勝ちにつながるような一打を打てたのはうれしいですね」。メジャー挑戦前の２０１９年４月９日の阪