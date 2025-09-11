命がけで仕事にしがみつく従業員米国経済のリセッション（景気後退）入りが現実味を増している。米労働省が9月5日に発表した8月の雇用統計によれば、失業率は4.3％と前月の4.2％から上昇し、約4年ぶりの高水準となった。【写真】ロングヘアのゴージャス系…傾向がわかりやすい！「トランプ大統領を支える美女」5人非農業部門の雇用者数は前月比2万2000人増と、市場予想の7万5000人増を大幅に下回った。6月の雇用者数も下方