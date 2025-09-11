俳優の妻夫木聡が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、主演映画の共演者との写真を公開した。９日に東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで主演映画「宝島」（１９日公開、大友啓史監督）の東京プレミアイベントに登壇した妻夫木。「命を繋（つな）ぐ物語『宝島』よろしくお願いします」とコメントし、女優の広瀬すず、俳優の窪田正孝・永山瑛太ら総勢１４名でレッドカーペット上で記念撮影した写真をアップ。「＃顔大