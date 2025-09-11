試合がない日のエスコンフィールドのグラウンド。ツアー参加のうえで撮影（筆者撮影）【画像】エスコンフィールド名物・シャウエッセンホットドッグ。パキッとした食感とあふれる肉汁がたまらない「プロ野球・公式戦の観客動員数が、3年前の球場開設から2割増」「試合がなくても、平日5000人、休日1万人を動員」……。野球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」（以下：エスコンフィールド）ならびに、周辺一帯の「北海道ボールパークF