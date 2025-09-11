「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉７月の函館の新馬戦をレコード勝ちした白毛馬マルガ（牝、須貝）は武豊とのコンビ継続でアルテミスＳ（１０月２５日・東京、芝１６００メートル）へ向かう。「間隔をあけて成長を促してきた。初戦は向正面から来られて厳しい競馬になったが、潜在能力の高さを感じさせた」と