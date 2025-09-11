スイーツ好きで知られる「ぼる塾」の田辺智加が、旅先で自分用のお土産を爆買いしてしまうことを明かした。あるものを大量にスーツケースに詰め込み、現地から出国するという田辺に、かまいたち濱家は「密売人のやり方」とツッコみ……！？ 【TVer】「シンガポールに行った時だけ謎のコミュニケーション能力が出て来て」 ぼる塾の田辺はタクシー運転手から現地のグルメ＆スイーツ情