「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）得意の舞台で重賞Ｖを狙うピックデムッシュは１０日、美浦Ｗでサトノラポール（３歳１勝クラス）と併入。６Ｆ８５秒２−３７秒９−１１秒７と目立つ時計ではなかったものの、軽く仕掛けた程度で、最後まで余裕のある動きを見せた。鹿戸師は「追い切りは渋いけど、軽く走っていた。いいケイコができたし、仕上がりは問題ない」と約３カ月ぶりの実戦でも力を出せる状態にあることを強