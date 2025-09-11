IAEA=国際原子力機関の理事会が開かれ、グロッシ事務局長はイランの核施設への査察の再開に向け、「実践的な方法についてイラン側と合意した」と明らかにしました。IAEAのグロッシ事務局長は9日にエジプトのカイロでイランのアラグチ外相と会談し、核施設への査察の再開に関し、実施する手順などについて合意したと明らかにしました。今年6月にアメリカ軍が核施設を攻撃して以降、査察が停止していて、IAEAは「イランによる高濃縮