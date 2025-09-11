浅草から東武日光・鬼怒川温泉駅まで運行している、東武鉄道のフラッグシップ観光特急「スペーシア X」。快適で上質感のある座席や充実したサービスが人気で、一部の座席は予約がなかなか取れないほど人気を集めています。「スペーシアXとスペーシアは何が違うの？」「スペーシアXは座席の種類が多くてどれを選んだらいいか分からない」「予約方法は？」などスペーシアXの気になる疑問について解説。その魅力を最大限に味わうため