左が白髪をケアする前、右がケア後。黒髪と白髪の中間の毛筋を作る「ハイライト」を入れると若々しく見え、髪に艶と立体感も出る（写真：草地氏提供）【まとめを見る】白髪を気にする男性は約3分の1。サロンで染める以外にも今はセルフケアも手軽にできるようになっている白髪染めは主に女性の問題ととらえられがちだが、文献に残る最古の白髪染めの記録は男性だ。東洋経済Style&Lifeのトップページはこちら武将の斎藤実盛が「