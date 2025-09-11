【その他の画像・動画等を元記事で観る】 村上信五（SUPER EIGHT）がMCを務めるバラエティ単発特番『一流の技をムダ遣いTHE 恐縮オファー』（読売テレビ・日本テレビ系）が、9月11日23時59分より放送される。 ■村上信五「テレビの良いところも、悪いところも全部ギュッと詰まった番組でした」 『一流の技をムダ遣いTHE 恐縮オファー』は、世の中に溢れる些細なお悩みを番組が拡大解釈し、あらゆるジャンルの権