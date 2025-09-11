「言いたいけど言えなかったことをバンバン言語化してくれる本」そんな読者の声が多数集まるのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』だ。本書から、「自己PRの違和感」を晴らしてくれる部分を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・今野良介）自己PRという物語僕たちは、自分の過去を振り返って人に説明するとき、必ずそこに因果関係を設定する。たとえば、僕