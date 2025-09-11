正社員間の転職者数が増え続けている。それに伴い、短期離職の傾向も強まっている。オープンワークは、働く男女約1000人を対象に「転職までに勤めるべき最低期間」についてアンケート調査を実施。年代によって異なる転職観や職場定着への考え方を分析した。（ダイヤモンド・ライフ編集部）転職者が99万人に2012年以降で最多雇用の流動化が進み、転職は特別なことではなくなりつつある。2024年には正社員から正社員への転職者が