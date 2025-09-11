◇サッカー国際親善試合 アメリカ2―0日本(日本時間10日、アメリカオハイオ州)日本代表のDF・長友佑都選手がアメリカ戦後、試合を振り返りました。前回のメキシコ戦から先発のメンバー11人を入れ替え、3バックの左で出場した長友選手でしたが前半30分、左からのクロスに対してボレーで先制点を許しました。試合後、長友選手は「まず失点に絡んでしまったので、あそこ寄せられないとワールドカップ本番でも難しくなりますし全然まだ