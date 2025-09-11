北海道・中標津警察署は、根室市に住むベトナム国籍で技能実習生の男(30)を傷害の疑いで逮捕しました。男は2025年9月9日午後9時ごろ、別居するベトナム国籍の妻(30代)の自宅で、妻の胸ぐらをつかんだうえ、拳で頭を殴り軽傷を負わせた疑いがもたれています。男は「自分がした事に間違いない」という趣旨の話をしていて、容疑を認めているということです。夫婦ともに日本語が堪能ではなく、警察は通訳を介し動機などを調べる方針で