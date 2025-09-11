団野大成騎手（２５）＝栗東・斉藤崇＝が、調整ルーム内に禁止されている通信機器（スマホ）の預け入れを失念して持ち込んだとして、２０、２１日の２日間の騎乗停止処分となった。ＪＲＡが１０日、発表した。今月６日の中山競馬最終レース終了後に中山競馬場の調整ルームの空き部屋に残置された荷物を確認したところ、団野のものであり、中にスマホが１台入っているのが確認された。団野は私用と業務用で２台のスマホを所持し