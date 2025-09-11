11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万3870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては32.33円高。出来高は5968枚だった。 TOPIX先物期近は3135ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比5.97ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43870+05968 日経225mini